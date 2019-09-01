Ригони считает, что в Лиге чемпионов «Зениту» тяжелее всего будет с «Лионом»
11:05
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони — о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Соперниками его команды по группе G стали «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».
— Кого из соперников «Зенита» по Лиге чемпионов выделили бы отдельно?
— Наверное, это «Лион». Думаю, что с ним будет тяжелее всего. Но опять же, чтобы выйти из группы, нужно обеспечить хорошую разницу в очках, нужно проходить все команды. Не надо обращать внимание на силу соперника, надо смотреть на то, что мы делаем на поле, — цитирует Ригони «Фонтанка».
17 сентября «Зенит» проведет стартовый матч в Лиге чемпионов. Команда в гостях сыграет с «Лионом».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
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