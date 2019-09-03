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Александр Медведев: «На этом этапе Лиги чемпионов задача «Зенита» — выйти из группы»

17:11

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от Лиги чемпионов-2019/20. В групповом турнире чемпионы России встретятся с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».

— На этом этапе задача — выйти из группы, а там уже посмотрим, если она будет решена, — цитирует ТАСС Медведева. — Говорят, у нас удачный жребий, но я бы не стал так говорить. Он мог быть и лучше, и хуже. У нас очень ровная группа: «Лейпциг» начал чемпионат Германии с трех побед, «Лион» тоже обладает сильными исполнителями, ну а про «Бенфику» я и говорить не буду — это наш старый соперник".

В каждом матче может быть непредсказуемый победитель, поэтому надо будет выходить на игры с полной самоотдачей. И неважно, дома или на выезде — надо брать очки!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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