Шалимов отметил, что «Спартаку» будет легче в чемпионате после вылета из Лиги Европы

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о поражении «Спартака» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы от «Браги» (1:2).

— До ответной встречи, исходя из счета первого матча, мог предположить два варианта ведения игры со стороны хозяев, — сказал Шалимов. — Первый — начать агрессивно в отборе, с прессингом на чужой половине поля, заставить соперника ошибиться, проводить быстрые атаки и попытаться забить быстрый гол. То есть главное — агрессия. Второй — действовать спокойно, не идти в прессинг, держать позиционную оборону, пытаться выходить в быструю атаку, искать момент, шанс в атаке и попытаться забить за счет стандарта, индивидуального мастерства лидеров.

Первого не увидел, не было натиска, не нагнетали. Если прессинг, то не очень организованный, с разрывами. Игра получилась с надеждой на стандарт, на быструю атаку. В отборе возникали проблемы, команда выглядела некомпактно. Два мяча получили при ошибках в середине поля, мы увидели атаки португальцев в формате «4x4», не хватало опорника, который находился бы строго перед двумя центральными защитниками — «Спартак» временами всей командой догонял убегающих португальцев.

Провалы очень большие, Зобнин и Гулиев увлекались атаками, оставляли большие зоны за спинами, в которых гости свободно получали мячи. За счет этих контратак «Брага» и забила 2 гола. В плане атаки быстрой игры нет, есть надежда на мастерство Шюррле, Бакаева, мог забить Понсе, но варианта с позиции силы на своем поле я не увидел. А во втором тайме команда просто доигрывала матч, поскольку интрига была убита. В целом надо сказать, что соперник выглядел более организованной командой, и индивидуально взял верх в большинстве дуэлей.

Коротко о том, о чем говорят — даже хорошо, что вылетели, сейчас легче в чемпионате будет. По-моему, это бред. Какой смысл говорить об этом, если команды бьются весь год ради еврокубков, а потом побыстрее стараются вылететь, чтобы полегче туда попасть — так получается? Кроме того, разговоры об усталости сейчас, спустя полтора месяца после старта сезона, выглядят странными — впереди был бы такой же жесткий график. Все лучшие клубы мира выступают в графике «2 матча в неделю», к этому надо быть готовыми.

Полное интервью Шалимова — здесь