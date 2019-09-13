Дуглас Сантос: «Нужно быть на сто процентов готовыми, чтобы иметь возможность достичь нужного результата в Лиге чемпионов»

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» отметил, что команда должна быть готова на 100 процентов, чтобы достичь нужного результата в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые сыграют в группе с «Лионом», «Лейпцигом» и «Бенфикой».

— «Зенит» три года не играл в Лиге чемпионов, сейчас группа непростая. Кто фаворит?

— Наши соперники постоянные участники Лиги чемпионов, очень сильные команды. Нужно быть на сто процентов готовыми — как физически, так и ментально, — чтобы иметь возможность достичь нужного результата.

— Что вы знаете о «Лионе» — первом сопернике по группе? Там ведь играет Мемфис Депай.

— Он — прекрасный игрок, находится в невероятной форме. С ним нужно быть очень внимательными и постараться его нейтрализовать. Но для начала у нас матч чемпионата России (с тульским «Арсеналом». — Прим. «СЭ»). Нужно быть готовыми к нему.

— Вы играли против «Лейпцига» за «Гамбург». Кого можете выделить в этой команде?

— Не уверен, играет ли сейчас Тимо Вернер там. Играет, да? Очень быстрый и умный игрок. Каждое его движение опасно. Его выделил бы в первую очередь. (Гоша Чернов)

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