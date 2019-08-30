Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о поражениях российских клубов в квалификации еврокубков. Ранее «Спартак» вылетел из Лиги Европы, а «быки» не сумели выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.

— Результаты такие, что под сомнение поставлен уровень нашего чемпионата, — сказал Шалимов. — Но ведь есть объективный критерий — таблица коэффициентов, в которой Россия занимает шестое место, уступая только топам. Мы выше Азербайджана, Португалии и Греции. У нас нормальный чемпионат, к нам едут качественные футболисты.

Почему тогда все так? На мой взгляд, дело в направленности лиги, она очень оборонительная. В этом чемпионате наметился крен в атаку, но все равно команды не привыкли к такому сопротивлению, как в еврокубках, даже если соперник средний. В Европе за матч получаешь десять быстрых атак вместо трех в России. Начинаешь там прессинговать, а соперник низом выходит из-под прессинга, и надо бежать назад. Ждешь грубой ошибки соперника, а он их не допускает. Хочешь владеть инициативой — а соперник ее забивает и не отдает. Вот в этом разница.

Полное интервью Шалимова — здесь