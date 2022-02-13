Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» обслужит бригада арбитров из Италии

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» обслужит бригада арбитров из Италии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный судья — Даниэле Орсато, ассистенты — Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Даниэле Киффи. ВАР — Марко Ди Белло, АВАР — Массимилиано Иррати (все — Италия).

Первую встречу 1/8 финала между «Спортингом» и «Манчестер Сити» обслужит сербская бригада арбитров.

Главный судья — Срджан Йованович, ассистенты — Урош Стойкович, Милан Михайлович. Резервный рефери — Новак Симович. ВАР — Марко Фриц, АВАР — Харм Осмерс (оба — Германия).

Оба игры состоятся во вторник, 15 февраля. Начало — 23:00 мск.