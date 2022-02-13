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Матч «ПСЖ» — «Реал» в Лиге чемпионов обслужит итальянская бригада арбитров

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» обслужит бригада арбитров из Италии
Карен Саркисян
Корреспондент

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» обслужит бригада арбитров из Италии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный судья — Даниэле Орсато, ассистенты — Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Даниэле Киффи. ВАР — Марко Ди Белло, АВАР — Массимилиано Иррати (все — Италия).

Первую встречу 1/8 финала между «Спортингом» и «Манчестер Сити» обслужит сербская бригада арбитров.

Главный судья — Срджан Йованович, ассистенты — Урош Стойкович, Милан Михайлович. Резервный рефери — Новак Симович. ВАР — Марко Фриц, АВАР — Харм Осмерс (оба — Германия).

Оба игры состоятся во вторник, 15 февраля. Начало — 23:00 мск.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033899--paris-vs-real-madrid/

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
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