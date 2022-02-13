Почеттино: «Надеюсь, Неймар попадет в состав и как минимум будет на скамейке в матче с «Реалом»

Почеттино надеется, что Неймар попадет в заявку «ПСЖ» на матч с «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, сыграет ли нападающий команды Неймар в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы не знаем, — приводит слова Почеттино Culture PSG. — Надеюсь, Неймар попадет в состав и как минимум будет на скамейке в матче с «Реалом». Нужно посмотреть, как он будет тренироваться в ближайшие дни. Его восстановление идет очень хорошо. Возможно, Неймар будет в заявке».

Первый встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец забил три мяча и отдал три результативные передачи в 14 играх за парижскую команду.