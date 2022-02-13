Почеттино не верит в успех «Реала» в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал об ожиданиях от матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не уверен, что «Реал» сможет показать такую же дисциплину, как «Ренн» или другие команды лиги 1. Они буду действовать в похожей структуре, но матч будет совсем другим. Наши мысли уже о первом матче с мадридцами», — цитирует Почеттино Culture PSG.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет во вторник, 15 февраля, в Париже (Франция). Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде (Испания).