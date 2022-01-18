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Сегодня, 16:51

Невакцинированные игроки «Челси» и «Реала» могут не сыграть против «Лилля» и «ПСЖ» во Франции

Евгений Петров
Корреспондент

«Челси» и «Реал», вероятно, не смогут задействовать невакцинированных игроков в матчах Лиги чемпионов во Франции, сообщает The Times.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» предстоит сыграть с «Лиллем», а «Реалу» — с «ПСЖ». Согласно французскому законодательству, все спортсмены могут выступать только в том случае, если они привиты от коронавируса.

При этом есть данные, что как минимум в «Челси» вакцинированы не все. Главный тренер «синих» Томас Тухель заявил, что это личный выбор каждого. В УЕФА, по данным издания, не собираются противиться местным законам о вакцинации.

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится 15 февраля. «Лилль» примет «Челси» 16 марта.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
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ФК Реал
ФК Челси
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