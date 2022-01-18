Леонардо Бонуччи: «Ювентус» будет до последнего биться за победу в Лиге чемпионов»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что у команды есть шанс побороться за победу в Лиге чемпионов.

«Мы хотим обеспечить себе место в Лиге чемпионов, и мы также будем биться за победу в Лиге чемпионов нынешнего сезона, — цитирует игрока Football Italia. — В прошлом сезоне мы доказали, что голодны до побед и можем сказать свое слово в матчах плей-офф. Мы не выиграли скудетто, но выиграли Кубок и Суперкубок Италии, дав ответ тем, кто говорил, что мы пресытились победами».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Вильярреалом». Матчи пройдут 22 февраля и 16 марта.