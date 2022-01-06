Мбаппе заявил о желании выиграть Лигу чемпионов
13:36
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов.
«Наше время пришло, мы должны быть готовы. Это самая важная часть сезона. Хотим сделать шаг вперед. Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить», — цитирует Мбаппе CNN.
2 февраля «ПСЖ» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Начало — в 23.00 (мск).
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю