Мбаппе заявил о желании выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Наше время пришло, мы должны быть готовы. Это самая важная часть сезона. Хотим сделать шаг вперед. Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить», — цитирует Мбаппе CNN.

2 февраля «ПСЖ» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Начало — в 23.00 (мск).