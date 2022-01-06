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Мбаппе заявил о желании выиграть Лигу чемпионов

13:36

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Наше время пришло, мы должны быть готовы. Это самая важная часть сезона. Хотим сделать шаг вперед. Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить», — цитирует Мбаппе CNN.

2 февраля «ПСЖ» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Начало — в 23.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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