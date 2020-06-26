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Названа вероятная дата жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

12:58
Лига чемпионов.
Лига чемпионов.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 10 июля, сообщает Sky Sports. Указано, что она начнется в 13.00 по московскому времени.

Также сообщается, что сразу после жеребьевки 1/4 финала пройдет и жеребьевка полуфиналов. На данный момент не все участники четвертьфиналов определены, поэтому в четырех случаях соперник будет определятся для победителя пары.

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ», «Лейпциг», «Атлетико», «Аталанта», «Бавария» или «Челси», «Манчестер Сити» или «Реал», «Барелона» или «Наполи», «Ювентус» или «Лион».

Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. Начиная с 1/4 финала, все стадии будут проходить в Лиссабоне и состоять из одного матча. Оставшиеся матчи 1/8 финала пройдут 7-8 августа. Место проведения пока не определено.

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