Матч «Зенита» с «Боруссией» пройдет со зрителями, с «Уралом» — без болельщиков на трибунах
Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» пройдет со зрителями, сообщает официальный сайт клуба.
Решение провести данную встречу с болельщиками на сайте названо «исключением, и в соответствии с квотой регламента УЕФА» зрители смогут посетить матч.
Матч «Зенит» — «Боруссия» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 20.55 (мск).
А встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Урал» пройдет без зрителей «в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга о карантинных ограничениях в городе».
Матч с «Уралом» состоится в субботу, 5 декабря. Начало — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-11-30-protiv-urala-komanda-sygraet-pri-zakrytykh-tribunakh-match-s-borussiey-proydet-so-zritelyami.htm
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