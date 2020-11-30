Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» пройдет со зрителями, сообщает официальный сайт клуба.

Решение провести данную встречу с болельщиками на сайте названо «исключением, и в соответствии с квотой регламента УЕФА» зрители смогут посетить матч.

Матч «Зенит» — «Боруссия» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

А встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Урал» пройдет без зрителей «в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга о карантинных ограничениях в городе».

Матч с «Уралом» состоится в субботу, 5 декабря. Начало — в 19.00 (мск).