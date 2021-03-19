Клопп заявил, что остался доволен результатами жеребьевки Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником команды стал «Реал».
«Не хотел играть в четвертьфинале Лиги чемпионов с другими английскими клубами. То, что мы сыграем с «Реалом» захватывающе. Очевидно, это трудный жребий, но меня это устраивает, потому что, если вы посмотрите на другие команды, вы подумаете: «О, мой бог», потому что они все сильные и качественные. Прошло только два года, как мы с ними играли, это была тяжелая ночь для нас, так что получить шанс вновь сыграть с ними — круто», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
В 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале ЛЧ со счетом 3:1.
Ранее, 19 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала ЛЧ. «Ливерпуль» встретится с «Реалом». Победитель пары сыграет с победителем матча «Порту» — «Челси».
Первые игры четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля.
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