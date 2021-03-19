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Директор «Реала» считает, что матчи против «Ливерпуля» будут захватывающими в ЛЧ

16:26
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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, в которой команда сыграет против «Ливерпуля».

«Сыграют два исторических, фундаментальных клуба для турнира. Это будут две захватывающие игры против опасной команды, хоть у нее и есть потери. «Ливерпуль» играет очень активно, их атака опасна.

Но мы знаем, на что способен «Реал». У нас огромные ожидания, мы надеемся, что к первой игре все восстановятся после травм. Мы сыграем с командой, которая выиграла турнир два года назад. Мы верим в наших игроков и сделаем всё возможное", — цитирует Бутрагеньо As.

Ранее, 19 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала футбольной ЛЧ. «Реал» встретится с «Ливерпулем». Победитель пары сыграет с победителем матча «Порту» — «Челси».

Первые игры четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля.

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