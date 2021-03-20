Президент «ПСЖ» верит в успех в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи верит, что его команде удастся показать себя в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижскому клубу в соперники досталась «Бавария», которой он проиграл в финале в прошлом сезоне.
«Два клуба очень хорошо знают друг друга, и между ними существует большое взаимное уважение. В прошлом сезоне мы очень близко подошли к своей цели в финале Лиги чемпионов и очень рады новому поединку с «Баварией». Я безмерно верю в нашу команду. Они будут полны решимости проявить себя в матчах, которые станут одними из самых масштабных поединков в Лиге чемпионов этого сезона», — цитирует GFFN Аль-Хелаифи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю