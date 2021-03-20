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Президент «ПСЖ» верит в успех в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии»

06:51
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи верит, что его команде удастся показать себя в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижскому клубу в соперники досталась «Бавария», которой он проиграл в финале в прошлом сезоне.

«Два клуба очень хорошо знают друг друга, и между ними существует большое взаимное уважение. В прошлом сезоне мы очень близко подошли к своей цели в финале Лиги чемпионов и очень рады новому поединку с «Баварией». Я безмерно верю в нашу команду. Они будут полны решимости проявить себя в матчах, которые станут одними из самых масштабных поединков в Лиге чемпионов этого сезона», — цитирует GFFN Аль-Хелаифи.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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