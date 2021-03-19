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Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «ПСЖ», «Реал» — «Ливерпуль» и другие пары

14:19
Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото UEFA.
Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото UEFA.
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В швейцарском Ньоне 19 марта прошла жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. По ее итогам определились четыре пары, участники которых поспорят за выход в полуфинал.

1. «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

2. «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)

3. «Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

4. «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

В последующей жеребьевке полуфиналов приняли участие пары, пронумерованные с 1 по 4.

1. Победитель пары 3 — Победитель пары 1

2. Победитель пары 4 — Победитель пары 2

Жеребьевка финала определила номинальных хозяев решающего матча.

Победитель пары 1 — Победитель пары 2

Первые игры четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля. Полуфинальные битвы состоятся 27/28 апреля и 4/5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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