Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «ПСЖ», «Реал» — «Ливерпуль» и другие пары
В швейцарском Ньоне 19 марта прошла жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. По ее итогам определились четыре пары, участники которых поспорят за выход в полуфинал.
1. «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)
2. «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)
3. «Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)
4. «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)
В последующей жеребьевке полуфиналов приняли участие пары, пронумерованные с 1 по 4.
1. Победитель пары 3 — Победитель пары 1
2. Победитель пары 4 — Победитель пары 2
Жеребьевка финала определила номинальных хозяев решающего матча.
Победитель пары 1 — Победитель пары 2
Первые игры четвертьфиналов пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля. Полуфинальные битвы состоятся 27/28 апреля и 4/5 мая.
Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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