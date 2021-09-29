Клаудиньо считает, что «Зенит» способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» рассказал о дебюте в Лиге чемпионов.

— «Челси» — твой дебют в Лиге чемпионов. С чем можешь его сравнить? — вопрос Клаудиньо.

— Эмоции не описать, сбылась моя мечта. Как только услышал гимн, по спине побежали мурашки! Разумеется, каждая игра особенная, но если сравнивать ощущения, то скажу, что они были очень близки к тем, что я испытал в Токио, в финале Олимпийских игр — пока что самом важном матче в моей карьере. И та игра, и встреча в Лондоне навсегда останутся в моей памяти как знаковые моменты жизни.

— «Зенит» проиграл, но болельщики его хвалили. Ты доволен тем, как сыграл ты и команда?

— На мой взгляд, мы провели очень хороший матч, сыграли стабильно, могли забить, уступили лишь в мельчайших деталях. Считаю, «Зенит» в тот вечер заслуживал хотя бы ничьей. Нам нужно продолжать работать и прогрессировать, я уверен, мы на правильном пути к нашей цели — выходу в плей-офф. Да, у нас непростая группа, но абсолютно все в наших руках.

В первом матче групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22 «Зенит» уступил «Челси» (0:1). Сегодня, 29 сентября, команда из Санкт-Петербурга проведет игру второго тура против «Мальме». Начало — в 19.45 (мск).

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