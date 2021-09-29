«Дзюба называет меня Мини-Дзюба». Большое интервью новичка «Зенита» Клаудиньо

Сегодня сине-бело-голубые примут «Мальме» в Санкт-Петербурге во 2-м туре Лиги чемпионов. В преддверии этого матча свое первое развернутое интервью в России дал бразильский хавбек невской команды, чемпион Олимпиады-2020.

Первый гол

— В матче с «Рубином» ты забил первый гол за «Зенит». Кому его посвящаешь?

— Для начала я благодарен Богу за то, что он дал мне здоровье и силы заниматься тем, что я люблю больше всего, — играть в футбол. А гол в ворота «Рубина» посвящаю семье, родителям и сестре, которые всегда на моей стороне и поддерживают во всем.

— В июле Малком в интервью «СЭ» сказал, что его персональная задача на сезон — забить больше десяти мячей. А ты ставишь перед собой индивидуальные цели?

— Моя главная цель — помочь «Зениту» вновь взять золото РПЛ, отлично выступить в Лиге чемпионов и выиграть как можно больше трофеев. Я ведь знал, что еду играть за самый популярный и титулованный клуб России, так что мне хочется своими действиями на поле лишь преумножить это. И не так важно, сколько я при этом забью мячей и сделаю передач. Конечно, мне это очень нравится, но на первом месте всегда командное, а не личное.

— Можно ли сказать, что ты уже адаптировался к команде, раз забиваешь и отдаешь голевые передачи?

— Думаю, да. С самых первых матчей за «Зенит» я начал все понимать и привыкать к манере и стилю игры команды и моих одноклубников. В играх с «Челси» и «Рубином» я проделал хорошую работу, помог команде. Ну а гол, забитый в Казани, придал еще больше уверенности и снял то напряжение, которое всегда присутствует на новом для тебя месте. Он пришел в самый нужный момент — теперь все пойдет как надо!

Дзюба

— В Казани ты и Малком играли «десяток» в схеме 3-4-2-1. Судя по всему, вам обоим очень комфортно в этой роли. В Бразилии тебя называли todocampista. А на какой позиции ты сам видишь себя?

— Во время нашего первого разговора Сергей Семак спросил, где мне комфортнее всего играть — в центре или на фланге. Я ответил, что готов закрыть любую позицию от полузащиты до линии атаки: и справа, и слева, и в центре. Однажды я отыграл матч за олимпийскую сборную Бразилии в опорной зоне, и получилось неплохо. Пожалуй, из всех ролей привычнее всего мне роль атакующего полузащитника, но в целом мне удобно играть везде от центральной линии до штрафной соперника. Я понимаю, что от меня требуется, поэтому могу проявить себя лучшим образом.

— В матче с «Рубином» ты не только забил, но и сделал голевой пас на Дзюбу, а затем ты и Малком напрыгнули на него. Вы уже настолько сильно подружились с Артемом?

— Да! Дзюба — отличный парень, постоянно шутит со всеми, в том числе и с нами, бразильцами. Мы с ним хорошо поладили. Он одним из первых подошел и заговорил со мной, было очень приятно. Мы отлично понимаем друг друга в игровых моментах на тренировках, надеюсь, продолжим и в матчах. А такие моменты, как в игре с «Рубином», только укрепляют нашу дружбу.

— Как вы с Дзюбой общаетесь на тренировках? Что он пытается говорить по-испански, кроме vamos?

— Он и на португальском старается общаться. Плюс я немного понимаю английский, на нем мы с ним тоже можем перекинуться парой слов. А если нам совсем друг друга не понять, на помощь всегда приходит тренер Вильям Оливейра. Дзюба уже выучил несколько важных португальских слов — например, есть слово, когда игроки хотят получить мяч от партнера или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это! В любом случае мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга.

— Дзюба как-то назвал Малкома мини-Халком, а Нобоа — пингвиненком. Как он называет тебя?

— Мини-Дзюба!

Приключения перед матчем с «Челси»

— «Челси» — твой дебют в Лиге чемпионов. С чем можешь его сравнить?

— Эмоции не описать, сбылась моя мечта. Как только услышал гимн, по спине побежали мурашки! Разумеется, каждая игра особенная, но если сравнивать ощущения, то скажу, что они были очень близки к тем, что я испытал в Токио на финале Олимпийских игр — пока что самом важном матче в моей карьере. И та игра, и встреча в Лондоне навсегда останутся в моей памяти как знаковые моменты жизни.

— «Зенит» проиграл, но болельщики его хвалили. Ты доволен тем, как сыграли ты и команда?

— На мой взгляд, мы провели очень хороший матч, сыграли стабильно, могли забить, уступили лишь в мельчайших деталях. Считаю, «Зенит» в тот вечер заслуживал хотя бы ничьей. Нам нужно продолжать работать и прогрессировать, я уверен, мы на правильном пути к нашей цели — выходу в плей-офф. Да, у нас непростая группа, но абсолютно все в наших руках.

— Перед матчем с «Челси» была тяжелая ситуация. Расскажи, как ты узнал о том, что «Зенит» хочет тебя вернуть? И как вы с Малкомом на это отреагировали?

— Мы сказали, что у нас контракт с «Зенитом», поэтому мы должны выполнять то, о чем нас просит клуб. Нас попросили вернуться, и мы сразу сделали это, потому что из-за ковидных правил могли пропустить важнейший матч в Лиге чемпионов. Я очень надеюсь, что эта ситуация никак не повлияет на наше с ним будущее в бразильской сборной. Мы ни в чем не виноваты.

— Правда ли, что вы сами оплатили самолет до Петербурга?

— Да, это был частный рейс. Нам нужно было как можно скорее вернуться в Россию, плюс мы сделали это из соображений безопасности.

— Общались с главным тренером сборной Бразилии — Тите? Как он на это отреагировал?

— Повторюсь, надеюсь, эта ситуация никому из нас не навредит. Играть за сборную и представлять свою страну — это моя мечта, мечта Малкома, мечта любого футболиста. Поэтому я рассчитываю продолжать делать свою работу в клубе на отлично, чтобы в будущем меня вновь вызвали в национальную команду.

— Как на тебя повлияло то, что изначально тебя все-таки дисквалифицировали? Или ты был уверен, что играть разрешат?

— Я был очень расстроен. Сначала не было определенности и уверенности, мне было страшно, что мы можем не поехать в Лондон и не поможем команде, а ведь мне так этого хотелось — выйти на поле против действующего победителя Лиги чемпионов. Вам не представить, каким счастливым я был, когда разрешение все же было получено! Слава Богу, все закончилось хорошо.

Язык и РПЛ

— Расскажи, когда впервые появился вариант с «Зенитом»?

— Это было во время Олимпиады, в один из выходных дней. Мне позвонил агент и рассказал о варианте с петербургским клубом. Я очень обрадовался и практически не раздумывал, ведь в «Зените» уже играл Малком, мой друг детства, с которым мы очень давно знакомы. Сразу начал заваливать Малкома вопросами — как команда, холодно ли в России? К сожалению, он сказал, что да, ха-ха. Но, думаю, это то, к чему можно привыкнуть. Я почти каждый день общался с агентом и просил его не упустить эту возможность, чтобы все решилось быстрее! Играть в Европе, выступать в Лиге чемпионов — моя мечта.

— Что самое сложное с точки зрения быта в адаптации к России?

— Наверное, пока что язык — это самая большая моя трудность. Русский — сложный язык, говорить на нем непросто, но я понемногу привыкаю к его звучанию. Надеюсь, в скором времени уже смогу использовать какие-то базовые слова и фразы, особенно те, которые пригодятся на поле. Я немного знаю английский, это пока выручает. Но чтобы было легче, конечно, надо будет заняться русским.

— Ты уже сыграл в чемпионате России. Как оцениваешь уровень турнира? И чем он отличается от бразильской серии А?

— Могу с уверенностью сказать, что это очень сильный турнир. Счастлив, что теперь играю в «Зените» и буду стараться вносить большой вклад в продолжение победных традиций клуба!

— Кого ты считаешь главным соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство?

— Не знаю, впереди еще две трети сезона. Есть много сильных команд — например, «Динамо»: я иногда слежу за их матчами, потому что там выступает Фабиан Бальбуэна, мы с ним вместе играли за «Коринтианс».

Снег и Вагнер Лав

— В «Зените» до тебя был только один бразилец, который до трансфера не играл нигде в Европе, — Эрнани. Тебя не пугает такая резкая смена климата?

— Вообще-то немного пугает! (Улыбается.) Меня все спрашивают про морозы. Говорят, то, что сейчас на улице, — это еще не холод. Ну не знаю, мне уже довольно прохладно! Но ничего, я готовлюсь. Бразильцы «Зенита» рассказали, какие в России зимы, так что буду утепляться и готовиться морально.

— Вендел год назад признавался, что никогда не видел снега. А ты?

— И я не видел. Никогда!

— Вагнер Лав рассказывал: «Самое устоявшееся мнение о России в Бразилии — что ваша страна заснежена круглый год, что у вас постоянно минусовая температура». Ты тоже так думал?

— Про снег круглый год точно нет, но вот про холодную погоду думал, и не раз. Но сейчас уже вижу, что реальность отличается от того, что думают люди. Россия — очень красивая страна с удивительной культурой, я рад жить и играть здесь. И на самом деле с нетерпением жду знакомства со снегом!

— Ты играл с Вагнером в «Коринтианс». Общался с ним по поводу России? Знаешь ли, что он один из лучших игроков в истории российского чемпионата?

— Да, думаю, что в России у него был самый яркий — или один из — этап его карьеры. Но мы с ним не разговаривали о российских делах, потому что, когда мы пересеклись в «Коринтианс», я был совсем молодой, только-только из академии, и он давал мне много советов, очень помогал. Но до России в нашем общении дело не дошло.

Дружба с Малкомом

— Несомненно, тебе сильно помогает в адаптации Малком. Как именно?

— Он помогает мне во всем — на поле и за его пределами. Если начинать перечислять, придется называть абсолютно все: Малком помог мне с выбором дома, машины, помог забить первый гол за «Зенит»! Я с большой теплотой отношусь к нему и храню нашу дружбу. Как я уже говорил, мы знакомы с самого раннего детства. Счастлив, что сбылось одно из моих заветных желаний — играть с ним в одном клубе. Благодарен ему за то, с какой теплотой и заботой он относится ко мне и моей семье, — все это взаимно. Надеюсь, в свою очередь смогу помочь ему забить множество голов за «Зенит».

— Сколько лет ты знаешь Малкома? Помнишь, как познакомились?

— Нам было по 7 или 8 лет. Мы познакомились на одном из детских турниров, где мы играли друг против друга. Прозвучит нескромно, но мы были лучшими игроками в своих командах, к тому же наши истории были очень похожи — мы росли в бедных районах, в очень скромных и простых семьях. Так и завязалась наша дружба.

Футзал и место в воротах

— В детстве ты параллельно с футболом занимался футзалом. Как тебе помог этот вид спорта?

— Я бы сказал, что он помогает мне до сих пор. Футзал учит тебя моментально принимать решения, учит быстрому дриблингу на ограниченном пространстве — все мои финты оттуда.

— Читал, что в «Сантосе» ты начинал вратарем и даже отбил пенальти в первом матче. Это правда?

— Истинная правда. В детстве мне нравилось стоять на воротах, потому что я часто играл в футбол у нас дома с моим дядей, и он всегда атаковал, а я защищался и отражал его удары. Любил это чувство, когда прыгаешь и удачно отбиваешь мяч. Когда я оказался в «Сантосе», это ощущение никуда не делось. И была одна игра, в которой мне удалось проявить себя: нашего голкипера удалили с поля, я встал вместо него в ворота и взял пенальти! После этого еще больше захотелось быть вратарем.

— Почему же не остался в воротах?

— В какой-то момент тренер сказал, что пора выбирать — продолжать вратарскую историю или становиться полевым игроком. Он поговорил об этом с мамой, а она пришла ко мне и сказала, что лучше бы выбрать какую-то позицию в поле, потому что мои габариты не слишком вратарские: «Посмотри на меня и на своего отца — вряд ли ты вырастешь настолько, чтобы стать успешным голкипером». И, слава Богу, она счастлива, что я тогда сделал правильный выбор, а я счастлив вместе с ней.

Дом для родителей

— Знаю, что мама сильно повлияла на твою карьеру. Расскажи о ней. Как она помогала с футболом?

— Поскольку мой отец постоянно был на работе, откуда возвращался очень поздно или вообще оставался на ночь, она одна заботилась обо мне. Когда я начал заниматься футзалом, ей нужно было возить меня на тренировки, но порой банально не было денег на автобус. И я помню, что хоть и был еще совсем кроха, но подошел к ней и сказал: «Не отказывайся от моей мечты. Однажды она исполнится — и тогда исполнятся и все твои». И мама, которая всегда верила в меня, нашла выход — она устроилась на работу, стала убираться в домах других людей, чтобы на заработанные деньги ездить со мной на занятия. Поэтому, естественно, главная и самая важная причина, по которой сегодня я здесь, — это моя мама.

— Чем занимался отец?

— Папа красил автобусы, мог три дня подряд оставаться в покрасочном цеху на ночь, не возвращаясь домой. Он работал почти без выходных, чтобы прокормить семью. В нашем городе Сан-Висенти было много нуждающихся семей, и моя не была исключением — очень скромная и простая. Поэтому папе приходилось много трудиться, чтобы он сам и жена с детьми не оставались голодными.

— На что потратил свою первую зарплату?

— Отдал деньги родителям, чтобы они могли сходить на рынок и купить домой продукты.

— Что самое дорогое ты покупал родителям?

— Собственный дом. Моя мама мечтала жить в доме рядом с пляжем, и я исполнил ее мечту. Когда мы с сестрой были детьми, то вместе с родителями жили в маленькой съемной квартире, и я тогда очень хотел, чтобы однажды у меня получилось что-то изменить.

Музыка и мечта

— С кем ты живешь в Петербурге? Приедут ли родители в Россию в ближайшее время — может быть, на Лигу чемпионов?

— Да, я очень на это надеюсь! Папа приезжал вместе со мной на презентацию, после чего вернулся в Бразилию. Сейчас со мной здесь живут моя сестра и мой друг.

— В России тебя после презентации стали сравнивать с The Weeknd. Тебе нравится такое сравнение?

— Презентация была очень крутой, и, конечно, мне приятно, что нас с ним сравнивают, — мы ведь действительно похожи. Все мои друзья и родные отметили это.

— Азмун разводит лошадей, Малком в свободное время любит играть в футволей на пляже. А у тебя есть хобби? На что ты тратишь свободное время?

— Мне всегда очень нравилась музыка — это моя вторая главная страсть после футбола. Люблю слушать, танцевать, петь! Так что да, это мое главное нефутбольное хобби.

— Знаю, что ты знаком с бразильскими певцами и рэперами. С кем? Сам петь не любишь?

— Еще как люблю! Знаком лично с Kayblack, MC Caverinha и Kawe (популярные в Бразилии рэп-исполнители. — Прим. «СЭ»).

— Какая у тебя мечта в жизни и в карьере?

— Все, что я проживаю сейчас, — это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом — исполнил. Мечтал играть в Лиге чемпионов — исполняю это прямо сейчас. Даст Бог, мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» и поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира.