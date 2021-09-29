Фердинанд: «Не допустил бы, чтобы Месси так лежал за стенкой, это неуважительно»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд удивлен, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси лег за стенкой в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0) во время исполнения штрафного соперниками.
«В тот момент, когда Маурисио Почеттино попросил Месси сделать это во время тренировки, кто-то обязан был зайти туда и сказать: «Нет-нет, нет-нет, с Лео Месси этого не случится». Нельзя так делать. Это неуважительно, я бы этого не допустил. Если бы я был в этой команде, я бы сказал: «Нет, я лягу вместо тебя». Я бы не допустил, чтобы он так лежал за стенкой. Это не то, что должен делать Месси. Он не должен пачкать свою футболку», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
В этой встрече Месси забил первый гол в составе французской команды. «ПСЖ» набрал 4 очка и занимает первое место в группе A.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10039259/Thats-not-Leo-Messi-does-Rio-Ferdinand-shocked-PSG-star-lies-wall.html
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