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Лига чемпионов: «Зенит» — «Мальме», «Ювентус» — «Челси» и другие матчи 29 сентября

08:45
Футболисты «Зенита». Фото AFP
Футболисты «Зенита». Фото AFP
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В среду, 29 сентября, состоятся матчи 2-го тура группового турнира ЛЧ.

Группа Н

«Зенит» — «Мальме». 19:45

Зенит — Мальме

«Ювентус» — «Челси». 22:00

Ювентус — Челси

Группа F

«Аталанта» — «Янг Бойз». 19:45

Аталанта — Янг Бойз

«Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал». 22:00

Манчестер Юнайтед — Вильярреал

Группа E

«Бавария» — «Динамо» К. 22:00

Бавария — Динамо К

«Бенфика» — «Барселона». 22:00

Бенфика — Барселона

Группа G

«Зальцбург» — «Лилль». 22:00

Зальцбург — Лилль

«Вольфсбург» — «Севилья». 22:00

Вольфсбург — Севилья

Лига чемпионов: новости, статьи, расписание всех матчей группового раунда и турнирные таблицы

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры