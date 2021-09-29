Лига чемпионов: «Зенит» — «Мальме», «Ювентус» — «Челси» и другие матчи 29 сентября
08:45
В среду, 29 сентября, состоятся матчи 2-го тура группового турнира ЛЧ.
Группа Н
Группа F
«Аталанта» — «Янг Бойз». 19:45
«Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал». 22:00
Группа E
«Бенфика» — «Барселона». 22:00
Группа G
«Вольфсбург» — «Севилья». 22:00
Лига чемпионов: новости, статьи, расписание всех матчей группового раунда и турнирные таблицы
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
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