Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Классон не сыграет с «Ренном», но сможет выйти на поле в матче со «Спартаком»

14:11
Виктор Классон. Фото ФК «Краснодар»
Виктор Классон. Фото ФК «Краснодар»
Теги:

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Краснодара» Виктор Классон не примет участия в матче Лиги чемпионов против «Ренна». Футболист получил мышечное повреждение в воскресном матче чемпионате России против «Рубина» (3:1).

Обследование не выявило серьезного повреждения, игрок должен быть готов к матчу со «Спартаком», который состоится в субботу. (Максим Алланазаров)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
26
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир