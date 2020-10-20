Классон не сыграет с «Ренном», но сможет выйти на поле в матче со «Спартаком»
14:11
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Краснодара» Виктор Классон не примет участия в матче Лиги чемпионов против «Ренна». Футболист получил мышечное повреждение в воскресном матче чемпионате России против «Рубина» (3:1).
Обследование не выявило серьезного повреждения, игрок должен быть готов к матчу со «Спартаком», который состоится в субботу. (Максим Алланазаров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи