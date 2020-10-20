Классон не сыграет с «Ренном», но сможет выйти на поле в матче со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Краснодара» Виктор Классон не примет участия в матче Лиги чемпионов против «Ренна». Футболист получил мышечное повреждение в воскресном матче чемпионате России против «Рубина» (3:1).

Обследование не выявило серьезного повреждения, игрок должен быть готов к матчу со «Спартаком», который состоится в субботу. (Максим Алланазаров)