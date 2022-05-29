Экс-футболист «Динамо» и «Болоньи» Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Жалко «Ливерпуль», все-таки они тоже хорошо играли, были хорошие моменты, да и в первом тайме они выглядели поприличней, но Куртуа сегодня был лучшим игроком матча, он спас команду. Правильно сказали комментаторы — ДНК победителей в крови у «Реал» Мадрида. Бензема должен получить в этом году «Золотой мяч». Он тащил команду на протяжении всего турнира, он сделал очень много для того, чтобы команда попала в финал. Непросто было и Винисиусу, и Бензема, все-таки были очень мощная оборона, крепкие ребята у «Ливерпуля». Выход из обороны им очень тяжело давался, потому что высоко прессинговали, атаковали команду сразу на чужой половине поля. Но «Реал» остается «Реалом»: моментик появился, даже не ошибка вратаря, просто прострел очень здорово получился. Винисиус успел завершить в самый нужный момент», — сказал Колыванов «СЭ».

Матч «Ливерпуль» — «Реал» прошел на стадионе «Стад де Франс» в Париже и завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Винисиус.

Таким образом, команда завоевала трофей в 14-й раз в своей истории.