Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:10

Колыванов — о финале Лиги чемпионов: «ДНК победителей в крови у «Реала»

Колыванов считает, что ДНК победителей в крови у «Реала»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Динамо» и «Болоньи» Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Жалко «Ливерпуль», все-таки они тоже хорошо играли, были хорошие моменты, да и в первом тайме они выглядели поприличней, но Куртуа сегодня был лучшим игроком матча, он спас команду. Правильно сказали комментаторы — ДНК победителей в крови у «Реал» Мадрида. Бензема должен получить в этом году «Золотой мяч». Он тащил команду на протяжении всего турнира, он сделал очень много для того, чтобы команда попала в финал. Непросто было и Винисиусу, и Бензема, все-таки были очень мощная оборона, крепкие ребята у «Ливерпуля». Выход из обороны им очень тяжело давался, потому что высоко прессинговали, атаковали команду сразу на чужой половине поля. Но «Реал» остается «Реалом»: моментик появился, даже не ошибка вратаря, просто прострел очень здорово получился. Винисиус успел завершить в самый нужный момент», — сказал Колыванов «СЭ».

Матч «Ливерпуль» — «Реал» прошел на стадионе «Стад де Франс» в Париже и завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Винисиус.

Таким образом, команда завоевала трофей в 14-й раз в своей истории.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
0:1
Реал
Голы
Винисиус Жуниор, 59 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Кейта, 77) Хендерсон (Фирмино, 77) Диас (Диогу Жота, 65) Мане Салах
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Себальос, 90) Каземиру Вальверде (Камавинга, 85) Бензема Винисиус Жуниор (Родригу, 90+3)
Предупреждения
Фабинью 62’  - 
Судьи
Тюрпен (Франция)

Игорь Колыванов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американца, который получил золотую медаль вместо россиянина, тоже наказали за допинг
Мадридский «Реал» - победитель Лиги чемпионов
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2021/22
Дмитрий Черышев — о победе «Реала» в финале Лиги чемпионов: «Куртуа — лучший игрок этого матча!»
«Реал» — снова короли Европы! Супергерой финала — Куртуа
«Реал» в победном финале Лиги чемпионов нанес один удар в створ ворот
Александр Мостовой оценил победу «Реала» в Лиге чемпионов
Испанский клуб стал победителем Лиги чемпионов в 19-й раз
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2021/22

Куртуа: «Мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры. Ради уважения к моему имени»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости