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Сегодня, 09:00

Черышев объяснил задержку финала ЛЧ любовью болельщиков «Ливерпуля» к команде

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фанаты «Ливерпуля».
Фото Reuters

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на задержку начала финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» в Париже.

«Было большое количество людей, которые хотели поддержать свою команду. Я говорю со стороны болельщиков «Ливерпуля», которые понимали, что игра будет против очень сильного клуба. Все хотели находиться на стадионе или около стадиона. Сильная любовь к команде и поддержка привела к таким моментам», — сказал Черышев «СЭ».

Матч «Ливерпуль» — «Реал» должен был начаться в 22:00 по московскому времени. Из-за опоздания автобуса «Ливерпуля» и столкновений с фанатами начало игры отложили до 22:36.

Единственный гол в финале ЛЧ забил нападающий мадридцев Винисиус.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
0:1
Реал
Голы
Винисиус Жуниор, 59 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Кейта, 77) Хендерсон (Фирмино, 77) Диас (Диогу Жота, 65) Мане Салах
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Себальос, 90) Каземиру Вальверде (Камавинга, 85) Бензема Винисиус Жуниор (Родригу, 90+3)
Предупреждения
Фабинью 62’  - 
Судьи
Тюрпен (Франция)

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Дмитрий Черышев
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