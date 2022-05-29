Черышев объяснил задержку финала ЛЧ любовью болельщиков «Ливерпуля» к команде

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на задержку начала финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» в Париже.

«Было большое количество людей, которые хотели поддержать свою команду. Я говорю со стороны болельщиков «Ливерпуля», которые понимали, что игра будет против очень сильного клуба. Все хотели находиться на стадионе или около стадиона. Сильная любовь к команде и поддержка привела к таким моментам», — сказал Черышев «СЭ».

Матч «Ливерпуль» — «Реал» должен был начаться в 22:00 по московскому времени. Из-за опоздания автобуса «Ливерпуля» и столкновений с фанатами начало игры отложили до 22:36.

Единственный гол в финале ЛЧ забил нападающий мадридцев Винисиус.