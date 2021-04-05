Гвардиола опасается противостояния «Манчестер Сити» с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Когда я анализирую команду, то никогда не смотрю в таблицу. Это футбольный матч, который начинается при счете 0:0. Есть два матча, и кто сыграет лучше, тот и пройдет дальше. Когда я работал в Мюнхене, Дортмунд был нашим принципиальным соперником. Каждый год против них приходилось биться изо всех сил. Мы играли с ними три года: первый с Юргеном Клоппом и потом два с Томасом Тухелем.

Может, в этом сезоне ей не хватает стабильности, но если оценивать индивидуальный класс, то каждый игрок — это фантастика. Хуммельс, Джан, Менье, Дахуд... да кто угодно! Холанн, Санчо, Азар, Ройс, Брандт. Прекрасные молодые игроки из академии. Они выбили «Севилью», которая всего здорово играет в плей-офф", — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд состоится завтра, 6 апреля. Начало встречи — в 22:00 (мск).