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Гвардиола вспомнил поражение «Манчестер Сити» от «Лиона» в ЛЧ: «Было больно»

17:10
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как команда переживала поражение в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от «Лиона» (1:3) в сезоне-2019/2020.

«Несколько недель не мог выбросить его из головы. Было больно. Это был последний матч сезона, и мы хотели пройти дальше. Мы поздравили «Лион» и сами себе признались, что сыграли не лучшим образом и не заслужили выход в следующий раунд. Было больно, но что нам оставалось? Только проснуться спустя какое-то время и готовиться к новому сезону. Мы здесь, чтобы попробовать еще раз», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд состоится завтра, 6 апреля. Начало встречи — в 22:00 (мск).

Манчестер Сити — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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