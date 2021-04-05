Полузащитник «Манчестер Сити» оценил уровень игроков «Боруссии» перед четвертьфиналом ЛЧ
16:46
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оценил игроков дортмундской «Боруссии» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Игра Холанна впечатляет. Он еще молод, а уже столько забивает. Но мы не фокусируемся на одном игроке. Дортмунд – команда с громким именем в Европе. Помню, играл с ними еще за «Атлетико», было тяжело. У них много молодых игроков, но и опытные тоже есть», – цитирует Родри официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Боруссия» Д состоится завтра, 6 апреля, в Англии. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/
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