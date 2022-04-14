Лескотт считает, что «Манчестер Сити» заслуживает похвалы за игру с «Атлетико»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт похвалил бывшую команду за игру с «Атлетико» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Каждый из игроков защищал свое дело, вставал телом на своей линии и блокировал удары и навесы. «Сити» заслуживает похвалы за то, как они защищались сегодня вечером», — цитирует пресс-служба УЕФА Лескотта.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардьолы будет «Реал», который прошел «Челси».