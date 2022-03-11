Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу «Реала» над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Как и любой, кто любит футбол, я видел эту игру, — приводит слова Симеоне Bernabeu Digital. — Такая ремонтада достойна восхищения. В очередной раз «Реал» напомнил о месте Мадрида в Европе».

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Хозяева по ходу игры проигрывали со счетом 0:1, но благодаря хет-трику нападающего Карима Бензема смогли победить и выйти в четвертьфинал.