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Симеоне — о победе «Реала» над «ПСЖ»: «Такая ремонтада достойна восхищения»

Симеоне восхитился победой «Реала» над «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу «Реала» над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Как и любой, кто любит футбол, я видел эту игру, — приводит слова Симеоне Bernabeu Digital. — Такая ремонтада достойна восхищения. В очередной раз «Реал» напомнил о месте Мадрида в Европе».

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Хозяева по ходу игры проигрывали со счетом 0:1, но благодаря хет-трику нападающего Карима Бензема смогли победить и выйти в четвертьфинал.

Источник: https://www.bernabeudigital.com/rivales/simeone-se-rinde-al-real-madrid-es-admirable-lo-que-hicieron-ayer-279510
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