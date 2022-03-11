Разыгрывающий «Далласа» Дончич оценил игру Бензема в матче против «ПСЖ»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оценил игру нападающего «Реала» Карима Бензема в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

«Я видел второй тайм, это было невероятно, — приводит слова Дончича Bernabeu Digital. — То, что сделал Бензема, забив три мяча за пять или шесть минут, невообразимо».

Также разыгрывающий отметил игру полузащитника мадридской команды Луки Модрича.

«То, как играл Лука Модрич, — невероятный класс», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В составе хозяев хет-трик оформил Бензема. У гостей единственный гол на счету нападающего Килиана Мбаппе.

По итогам двух игр «Реал» победил со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» завершил свое выступление в турнире.