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Мбаппе после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов убедился, что ему стоит перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Мбаппе убедился, что ему стоит перейти в «Реал»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) убедился, что ему стоит перейти в мадридский клуб, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний француз почувствовал себя на «Сантьяго Бернабеу» как дома.

Отмечается, что нападающий ощутил любовь болельщиков мадридского клуба, несмотря на то что играл в составе «ПСЖ». При этом Мбаппе почувствовал уважение от игроков «Реала».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/03/11/622a2afb22601d35368b4580.html
Килиан Мбаппе
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