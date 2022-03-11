Мбаппе после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов убедился, что ему стоит перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Мбаппе убедился, что ему стоит перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) убедился, что ему стоит перейти в мадридский клуб, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний француз почувствовал себя на «Сантьяго Бернабеу» как дома.

Отмечается, что нападающий ощутил любовь болельщиков мадридского клуба, несмотря на то что играл в составе «ПСЖ». При этом Мбаппе почувствовал уважение от игроков «Реала».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.