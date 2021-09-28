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Де Дзерби считает, что «Шахтер» должен быть доволен ничьей с «Интером»

28 сентября 2021, 23:29
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями после матча с «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Думаю то же самое, что и вчера, думаю, что «Интер» ментально сильнее, чем мы, — цитирует специалиста Sport.ua. — Даже когда «Шахтер» долго владел мячом, «Интер» не потерял терпение, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0.

Мы не думаем о «Реале» сейчас. Мы думаем о матче против «Динамо» в воскресенье. Я уже думаю о нем и ментально готов. Мы должны перевернуть иерархию. В прошлом сезоне «Динамо» выиграло чемпионат, и сейчас они впереди. Мы должны думать о матче с ними".

Обе команды после двух матчей имеют в активе одно очко.

Дополнительная информация:

https://sport.ua/news/555865-roberto-de-dzerbi-odno-ochko-s-interom-prestizhniy-rezultat-dlya-shahtera

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Евгений Петров все материалы автора

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