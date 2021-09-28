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Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Ман Сити», «Милан» — «Атлетико» и другие матчи 28 сентября

08:25
«Манчестер Сити» в гостях сыграет против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Фото instagram.com/mancity
«Манчестер Сити» в гостях сыграет против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Фото instagram.com/mancity
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Сегодня, 28 сентября, состоятся очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов.

Группа А

«ПСЖ» — «Манчестер Сити» («Матч ТВ» — 21.45 мск)

ПСЖ — Манчестер Сити

«Лейпциг» — «Брюгге» (22.00)

РБ Лейпциг — Брюгге

Группа В

«Порту» — «Ливерпуль» («Матч! Футбол 2» — 21.45)

Порту — Ливерпуль

«Милан» — «Атлетико» («Матч! Футбол 1» — 21.45)

Милан — Атлетико

Группа С

«Аякс» — «Бешикташ» («Матч! Футбол 1» — 19.30)

Аякс — Бешикташ

«Боруссия» Д — «Спортинг» («Матч! Игра» — 21.45)

Боруссия Д — Спортинг

Группа D

«Шахтер» — «Интер» («Матч ТВ» — 19.30)

Шахтер Д — Интер

«Реал» — «Шериф» («Матч! Футбол 3» — 21.45)

Реал — Шериф

Лига чемпионов: новости, статьи, расписание всех матчей группового раунда и турнирные таблицы

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры