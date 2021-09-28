Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Ман Сити», «Милан» — «Атлетико» и другие матчи 28 сентября
08:25
Сегодня, 28 сентября, состоятся очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов.
Группа А
«ПСЖ» — «Манчестер Сити» («Матч ТВ» — 21.45 мск)
«Лейпциг» — «Брюгге» (22.00)
Группа В
«Порту» — «Ливерпуль» («Матч! Футбол 2» — 21.45)
«Милан» — «Атлетико» («Матч! Футбол 1» — 21.45)
Группа С
«Аякс» — «Бешикташ» («Матч! Футбол 1» — 19.30)
«Боруссия» Д — «Спортинг» («Матч! Игра» — 21.45)
Группа D
«Шахтер» — «Интер» («Матч ТВ» — 19.30)
«Реал» — «Шериф» («Матч! Футбол 3» — 21.45)
Лига чемпионов: новости, статьи, расписание всех матчей группового раунда и турнирные таблицы
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
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