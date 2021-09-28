Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящую игру против лондонского «Челси» в Лиге чемпионов.

«Нас ждет хороший матч против очень крепкого соперника. «Челси» хорошо подготовлен в плане физики и техники, поэтому нам надо будет играть технично. Для нас это будет хорошая проверка.

Пока не знаю какую схему выбрать, посмотрим, на чем я остановлюсь в итоге. Я могу внести изменения. Пока не решено, сыграют ли Кин, Бернардески или Кулушевски.

У меня есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Это желание, страсть и эмоции. Я не знаю, добьемся ли мы этого, но цель есть, и мы должны идти и добиваться ее», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Челси» состоится 29 сентября.