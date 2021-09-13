Во вторник, 14 сентября, «Зенит» в Лондоне (Англия) проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Челси». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Матч «Челси» — «Зенит» рассудит польская бригада арбитров во главе с Бартошом Франковски.

Следить за онлайн-трансляцией предстоящей игры можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ». Она начнется в 21.45.

Подробную информацию о матче «Челси» — «Зенит» читайте на сайте «СЭ».