Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проблемах с защитниками в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

— Не думали ли перейти на трех центральных защитников, как два года назад в матче с «Лионом»? Или такой вариант вообще не рассматривается?

— У нас не хватает двух защитников — Ловрена и Караваева. Есть определенные мысли, но мы должны посмотреть по состоянию игроков.

— Стал ли «Зенит» сильнее? Удовлетворены ли вы трансферной кампанией?

— Не думаю, что мы усилились существенно. Ушедшим на смену пришли два новых — вместо Лунева и Дриусси. Каждый тренер перед окном ставит определенные задачи по поводу тех или иных игроков. Не всегда это получается — не только желание тренера, но и возможности клуба имеют значение.

— Чувствуете дополнительное давление, учитывая выступление в прошлой Лиге чемпионов?

— Давление всегда есть, всегда хочется побеждать. Мы все должны приложить усилия, чтобы играть как можно лучше.