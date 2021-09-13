Семак: «У нас не хватает двух защитников — Ловрена и Караваева»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проблемах с защитниками в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
— Не думали ли перейти на трех центральных защитников, как два года назад в матче с «Лионом»? Или такой вариант вообще не рассматривается?
— У нас не хватает двух защитников — Ловрена и Караваева. Есть определенные мысли, но мы должны посмотреть по состоянию игроков.
— Стал ли «Зенит» сильнее? Удовлетворены ли вы трансферной кампанией?
— Не думаю, что мы усилились существенно. Ушедшим на смену пришли два новых — вместо Лунева и Дриусси. Каждый тренер перед окном ставит определенные задачи по поводу тех или иных игроков. Не всегда это получается — не только желание тренера, но и возможности клуба имеют значение.
— Чувствуете дополнительное давление, учитывая выступление в прошлой Лиге чемпионов?
— Давление всегда есть, всегда хочется побеждать. Мы все должны приложить усилия, чтобы играть как можно лучше.
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