Отвечаем на самые популярные вопросы о предстоящей встрече команды Сергея Семака в Лондоне.

Когда играет «Зенит» с «Челси»?

14 сентября 2021 года, во вторник, «Зенит» проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Прямая онлайн-трансляция матча «Челси» — «Зенит» будет доступна на сайте «СЭ». Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию встречи ЛЧ. Она начнется в 21.45 по московскому времени.

Во сколько начинается матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит»?

Матч «Челси» — «Зенит» начнется в 22.00 по московскому времени 14 сентября. Для клуба из Санкт-Петербурга эта игра станет первой в текущем розыгрыше ЛЧ.

Параллельно в это время (22.00) будут играть соперники «Зенита» и «Челси» по группе H: «Мальме» примет на своем поле «Ювентус».

Состав «Зенита» на матч группового этапа ЛЧ с «Челси»

Российская команда готовится к игре с лондонцами в составе из 23 футболистов.

Ранее защитник Вячеслав Караваев пропустил матч 7-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1) из-за повреждения ноги. 26-летний игрок не сможет помочь питерцам в игре с английской командой. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Челси»:

Вратари

· Станислав Крицюк

· Михаил Кержаков

· Даниил Одоевский

· Давид Бязров

Защитники

· Дмитрий Чистяков

· Дуглас Сантос

· Данил Круговой

· Деян Ловрен

· Ярослав Ракицкий

· Данила Хотулев

Полузащитники

· Вильмар Барриос

· Вендел

· Клаудиньо

· Далер Кузяев

· Андрей Мостовой

· Алексей Сутормин

· Александр Ерохин

· Кирилл Кравцов

Нападающие

· Сердар Азмун

· Малком

· Артем Дзюба

· Аким Белохонов

· Даниил Кузнецов

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость «Зенита» в 173,2 миллиона евро.

В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Зенит» занимает 31-е место на данный момент.

Our Brazilians ??? pic.twitter.com/UWNRgyyg9N — FC Zenit in English? (@fczenit_en) September 11, 2021

Состав «Челси» на матч группового этапа ЛЧ с «Зенитом»

Английский клуб в составе 25 игроков готовится к матчу с сине-бело-голубыми.

Вратари

· Кепа Аррисабалага

· Маркус Беттинелли

· Лукас Бергстрем

· Эдуар Менди

Защитники

· Антонио Рюдигер

· Маркос Алонсо

· Андреас Кристенсен

· Тьяго Силва

· Бен Чилуэлл

· Трево Чалоба

· Рис Джеймс

· Маланг Сарр

· Сесар Аспиликуэта

Полузащитники

· Жоржиньо

· Н'Голо Канте

· Матео Ковачич

· Сауль Ньигес

· Росс Баркли

· Мейсон Маунт

· Каллум Хадсон-Одои

· Хаким Зиеш

· Кай Хаверц

· Льюис Бейкер

· Харви Вейл

Нападающие

· Ромелу Лукаку

· Тимо Вернер

· Рубен Лофтус-Чик

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава «Челси» в 882,5 миллиона евро.

В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Челси» занимает 5-е место на данный момент.

Woke up this morning feelin' fine. ? pic.twitter.com/gt1BqYPo7O — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 12, 2021

Кто капитан «Зенита»?

Капитаном «Зенита» является защитник Деян Ловрен. 32-летний хорват выступает за российскую команду с августа 2020-го.

В текущем сезоне Ловрен принял участие в семи матчах за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Его контракт с командой действует до конца июня 2023 года. По версии портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 10 миллионов евро.

В последнем матче, который прошел 11 сентября с «Ахматом», Ловрен остался в запасе. Капитаном команды на поле был Артем Дзюба.

Ловрен вместе с «Зенитом» становился чемпионом России-2020/21 и дважды обладателем Суперкубка России (2020, 2021). Со своим предыдущим клубом — «Ливерпулем» — он завоевал трофей Лиги чемпионов-2018/19. В составе сборной Хорватии Ловрен стал вице-чемпионом мира-2018. В финале его команда проиграла Франции (2:4).

Ловрен ранее выступал за «Саутгемптон», «Лион», загребское «Динамо» и «Интер Запрешич».

Кто капитан «Челси»?

Капитаном «Челси» является защитник Сесар Аспиликуэта. 32-летний испанец выступает за синих с 2012 года.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта провел пять игр в составе «Челси» и сделал одну результативную передачу. Его контракт с командой действует до конца июня 2022-го. Трансферная стоимость игрока на сайте Transfermarkt — 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник выиграл Лигу чемпионов-2020/21 вместе с «Челси». Аспиликуэта также является двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17), обладателем Кубка страны-2017/18. Дважды испанец завоевывал с «Челси» трофей Лиги Европы (2012/13, 2018/19).

Ранее Аспиликуэта выступал за «Марсель» и «Осасуну».

Аспиликуэта вместе со сборной Испании дошел до полуфинала чемпионата Европы-2020, где его команда проиграла Италии (1:1, 2-4 — по пен.).

Кто главный тренер «Зенита»?

Сергей Семак занимает пост главного тренера «Зенита». 45-летний российский специалист работает в клубе из Санкт-Петербурга с 2018-го.

Под руководством Семака «Зенит» выиграл шесть трофеев: 3 чемпионства России (2018/19, 2019/20, 2020/21), 1 Кубок (2019/20) и 2 Суперкубка страны (2020, 2021).

Ранее Семак работал в «Зените» помощником главного тренера с 2013 по 2016 год. Он также входил в тренерский штаб сборной России с 2014 по 2016 год.

Последним местом работы Семака до «Зенита» была «Уфа». С ней он завершил сезон-2017/18 на 6-м месте в РПЛ, что стало лучшим результатом клуба за всю историю.

За свою профессиональную карьеру футболиста Семак провел 65 матчей за сборную России и забил 4 гола. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером Евро-2008. Он играл на позиции полузащитника.

Семак играл за «Зенит», «Рубин», «Москву», «ПСЖ», ЦСКА, «Асмарал», «Пресню» и другие клубы. Он является пятикратным чемпионом России.

Кто главный тренер «Челси»?

Томас Тухель работает главным тренером «Челси». 48-летний немецкий специалист занимает данный пост с января 2021-го.

В прошедшем сезоне под руководством Тухеля «Челси» стал победителем Лиги чемпионов-2020/21. В финале лондонцы оказались сильнее «Манчестер Сити» (1:0). В 2021-м синие выиграли Суперкубок УЕФА.

Ранее немец работал в «ПСЖ», дортмундской «Боруссии», «Майнце», «Аугсбурге» и «Штутгарте». Во время работы с парижанами Тухель выиграл 6 трофеев — 2 чемпионства Франции (2018/19, 2019/20), Кубок страны-2019/20 и Кубок французской лиги-2019/20 и 2 Суперкубка (2018, 2019). Вместе с «Боруссией» он одержал победу в Кубке Германии-2016/17.

26 августа стало известно, что УЕФА признал Тухеля тренером года (2021).

Футбольная карьера у Тухеля не получилась выдающейся. На молодежном уровне он играл за «Аугсбург» и «Крумбах». Во время взрослой карьеры — за «Штутгартер Кикерс» и «Ульм 1846» (в общей сложности — 77 матчей). Тухель вызывался в сборную Германии U-18

Кто будет судить матч «Челси» — «Зенит»?

Матч «Челси» — «Зенит» 14 сентября 2021 года будет судить польская бригада арбитров во главе с Бартошом Франковски.

Ассистентами станут его соотечественники Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервный судья — Кшиштоф Якубик. ВАР — Марко Фриц (Германия), AВАР — Марко Ди Белло (Италия).

Матч #ЧелсиЗенит обслужит польская бригада судей. Арбитры ВАР — из Германии и Италии. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 12, 2021

Когда будет следующий матч «Зенита» в ЛЧ?

Следующий матч команды Семака в Лиге чемпионов пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.45 (мск).

Ранее сообщалось, что «Зенит» сможет заполнять домашние матчи на 30 процентов от общей вместимости. Арена сине-бело-голубых вмещает 68 000 зрителей.

С кем играет «Зенит» в следующем матче ЛЧ?

«Зенит» проведет матч группы H Лиги чемпионов с «Мальме» 29 сентября 2021 года.

14 сентября шведская команда проведет встречу ЛЧ на своем поле с «Ювентусом» (22.00).

В чемпионате Швеции «Мальме» занимает второе место в турнирной таблице после 18 игр с 34 очками.

В рейтинге УЕФА-2021/22 «Мальме» располагается на 55-й строчке.

Турнирная таблица группы H Лиги чемпионов

Группа H И В Н П М О «Челси» 0 0 0 0 0-0 0 «Ювентус» 0 0 0 0 0-0 0 «Зенит» 0 0 0 0 0-0 0 «Мальме» 0 0 0 0 0-0 0

Лига чемпионов: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы групп, фото