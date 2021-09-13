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Томас Тухель: «Победа в Лиге чемпионов была очень давно, матч с «Зенитом» - самый важный»

22:04
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о настрое на матч Лиги чемпионов против «Зенита».

«Победа в Лиге чемпионов – самое большое достижение в моей тренерской карьере? Если бы мне пришлось давать быстрый ответ, я бы сказал да, но мне кажется, трудно оценивать свои достижения, кто хочет быть судьей в этом? Кому это интересно? – цитирует специалиста официальный сайт «Зенита». Вместе с моим штабом и командой мы стараемся быть лучшими, какими только можем быть.

Я делал это, когда был тренером команды U-14 в академии, и я делаю это сейчас. Если говорить о трофеях, то да, это самый большой титул, который я выиграл, но мне кажется, что это было очень давно — и так и должно быть. Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно».

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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