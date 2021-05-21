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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В Аргентине приостановили проведение национальных турниров

18:17
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Аргентинская футбольная ассоциация объявила о приостановке проведения национальных турниров из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в стране, сообщает сайт орагнизации

Мера будет действовать до 30 мая включительно и коснется полуфиналов и финала Кубка лиги (Кубка Марадоны).

На данный момент не планируется вносить изменений в расписание матчей Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана.

Ранее стало известно, что Аргентина в одиночку проведет Кубок Америки, который должен пройти с 13 июня по 10 июля. Колумбия лишилась права на совместное проведение турнира из-за протестов в стране.

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