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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Семь человек обвиняется в смерти Марадоны

12:56
Диего Марадона. Фото Action Images
Диего Марадона. Фото Action Images
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Семь человек обвиняется в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет заключения, утверждает Marca.

По данным издания, в документах прокуратуры есть пометки о том, что действия медицинской бригады, которая занималась здоровьем Марадоны, были безрассудными и неадекватными. По мнению прокуратуры, именно эти врачи виноваты в смерти аргентинца.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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