Семь человек обвиняется в смерти Марадоны
12:56
Семь человек обвиняется в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет заключения, утверждает Marca.
По данным издания, в документах прокуратуры есть пометки о том, что действия медицинской бригады, которая занималась здоровьем Марадоны, были безрассудными и неадекватными. По мнению прокуратуры, именно эти врачи виноваты в смерти аргентинца.
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.
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