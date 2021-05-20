Семь человек обвиняется в смерти Марадоны

Семь человек обвиняется в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет заключения, утверждает Marca.

По данным издания, в документах прокуратуры есть пометки о том, что действия медицинской бригады, которая занималась здоровьем Марадоны, были безрассудными и неадекватными. По мнению прокуратуры, именно эти врачи виноваты в смерти аргентинца.