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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе

01:07
Карим Бензема. Фото Instagram
Карим Бензема. Фото Instagram
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Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона в Европе. Француз получил премию от журнала Onze Mondial, которую вручают с 1976 года.

33-летний Бензема получил 47,3 процента голосов, опередив Лионеля Месси («Барселона») и Роберта Левандовски («Бавария»), который набравли 20,1 процента и 11,3 процента соответственно.

В этом сезоне Бензема в 33 матчах чемпионата Испании забил 22 гола и сделал 8 результативных передач.

Напомним, в прошлом сезоне эту награду получил Садио Мане из «Ливерпуля».

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