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Сегодня, 17:52

Источник: глава Федерации футбола Мали Туре принял участие в заседании ФИФА по видео из тюрьмы

Руслан Минаев
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Глава Федерации футбола Мали Мамату Туре принял участие в заседании совета ФИФА по видеосвязи из тюрьмы, сообщает The Time. Мероприятие проходило в Бангкоке 15 мая.

Отмечается, что факт присутствия Туре удивил членов совета. В ФИФА добавили, что видеозвонок был совершен не из тюрьмы, а из клиники.

66-летний Туре находится в тюрьме в ожидании суда. По данным источника, спортивный функционер обвиняется в растрате государственных средств, а также в подделке документов и нападении на государственную собственность.

ФИФА
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