Школы все активнее на трансферном «рынке», несмотря на завершение олимпийского цикла.

Начало мая, грозы пока в небе не гремят — зато в фигурном катании идет целый циклон. За последнюю неделю три главные школы Москвы, «Хрустальный», ЦСКА и «Ангелы Плющенко», успели потерять либо приобрести фигуристов.

Выбор Берестовской

Последний трансфер произошел сегодня, 3 мая. Хотя по сути это скорее возвращение из аренды. Елизавета Берестовская после попыток попасть в «Хрустальный» и проб в «Ангелах Плющенко» все-таки вернулась к Сергею Давыдову. Еще вчера «СЭ» сообщал, что появление на видео тренировки с Евгением Плющенко — просмотр и переход не очень-то вероятен. Объясняется это неудобным местоположением академии — можете вбить в «Яндекс.Карты» «Горки-10» и посмотреть, сколько туда добираться по свободным праздничным дорогам. Утром в рабочие дни все еще сложнее.

Все это не отменяет того, что каток в Горках построен шикарный, видел собственными глазами. И территория вокруг под стать — избы, поляна для страйкбола, речки, овраги, лес. Лепота! И Яна Рудковская, и Евгений Плющенко не раз обещали новые «сенсации». Переходы в их академию наверняка еще будут — так, на недавнем видео с Берестовской увидели и 14-летнюю Анастасию Зинину из «Снежных барсов», которая стабильно набирала более 180 баллов в концовке прошедшего сезона.

Что касается Берестовской, то в группе Этери Тутберидзе ей сказали: «Мест нет», — оно и понятно с учетом Олимпиады и при набитом людьми катке, как при массовом катании. И тут мы снова приходим к проблеме монополии или, как бы учила нас микроэкономика, олигополии. Рынок поделен между несколькими академиями, и идти не к кому. Что могла выбрать Берестовская: 1) «Москвич» или «Снежных барсов», где вряд ли бы сильно выросла и получала высокие оценки; 2) переезд в Петербург — но это еще сложнее, чем ездить два часа к Плющенко; 3) переезд за рубеж / личные тренировки по примеру Агнетты Латушкиной / другой сказочный вариант.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Косторная тоже прорабатывала варианты помимо «Хрустального»

Причем надо понимать, что не все готовы тебя принять, не все школы смогут «переварить» звезду. По информации «СЭ», к примеру, Косторная наводила справки по поводу перехода в ЦСКА, пробовала этот вариант — но там ее взять не были готовы, тем более что на тот момент продолжала действовать связка Косторная — Розанов. Дело было еще до финала Кубка России.

Понятно, что при таких альтернативах возвращение к Давыдову для Берестовской было самым очевидным вариантом, и Лиза с семьей проголосовала умом. Без хорошего букета тут явно не обошлось, учитывая комментарии Сергея после ухода Лизы: «Конечно, обидно. Мы ее с двойных прыжков учили, обучали, много прошли, поэтому, конечно, обидно. Но ничего не поделать».

Конечно, таким активом, который сам к тебе идет, не разбрасываются. Правда, теперь уже Самоделкина будет в ЦСКА абсолютно очевидной примой — если никто из более взрослых учениц не освоит четверные и не доведет свой результат хотя бы до 215-220 баллов.

Таблица переходов

«Хрустальный»



Пришли: Александра Трусова (из «Ангелов Плющенко»), Евгения Тарасова/Владимир Морозов (из «Воробьевых гор», пару будут тренировать коллектив «Самбо-70» и Максим Траньков совместно, Тарасова представляет Татарстан), Елизавета Берестовская (из ЦСКА), Алена Косторная (из «Ангелов Плющенко»)

Ушли: Елизавета Берестовская (в ЦСКА)

«Ангелы Плющенко»



Пришли: Анастасия Зинина (из «Снежных барсов»)

Ушли: Александра Трусова (в «Хрустальный»), Алена Косторная (в «Хрустальный»), Артем Ковалев (?), т. Александр Волков (?), Артур Данильянц (переходит в сборную Армении)

ЦСКА



Ушли/пришли: Елизавета Берестовская (в «Хрустальный» / из «Хрустального»)

«Москвич»



Пришли: Станислава Константинова (из «Ангелов Плющенко»)

Ушли: —

«Воробьевы горы»



Пришли: Полина Костюкович/Алексей Брюханов (из СШОР)

Также поменялся состав пар: пара Диана Мухаметзянова/Илья Миронов распалась, появились пары Екатерина Гейниш/Илья Миронов и Диана Мухаметзянова/Владислав Антонышев

Ушли: Евгения Тарасова/Владимир Морозов (в «Хрустальный», Тарасова продолжает представлять Татарстан, Максим Траньков продолжает работать с парой). Танцевальная пара Екатерина Митрофанова/Владислав Касинский переходит в сборную Боснии и Герцеговины

СШОР (Санкт-Петербург)



Пришли: —

Ушли: Полина Костюкович/Алексей Брюханов (в «Воробьевы горы»), Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Центр олимпийской подготовки, Сочи)