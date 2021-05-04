Как выглядела Этери Тутберидзе до того, как стала знаменитой блондинкой. Редкие кадры

Фотографии, которых вы еще могли не видеть.

Этери Тутберидзе — лучший тренер в мире женского одиночного катания. Ее образ хорошо знаком и узнаваем. Мы предлагаем посмотреть, как она выглядела в начале своей тренерской карьеры.

Благодаря тренеру зажглись такие звезды, как Юлия Липницкая и Евгения Медведева, Алина Загитова и Анна Щербакова, вернувшиеся от Евгения Плющенко Алена Косторная и Александра Трусова. И в ее группе еще немало юных талантов.

Этери Тутберидзе и Юлия Липницкая. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото Ольга Бенар

Этери Георгиевна начала заниматься фигурным катанием как одиночница, когда ей было четыре с половиной года. После травмы позвоночника перешла в танцы на льду, однако ей пришлось уйти из спорта из-за проблем с деньгами.

Во времена, когда еще не существовало социальных сетей и не было Instagram, фотофессии тоже были популярны. На некоторых кадрах тренер настолько не похожа на себя современную, что даже трудно поверить, что эти снимки достоверны.

В 1993 году Этери даже успела засветиться на обложке журнала «Работница».

Этери Тутберидзе на обложке журнала «Работница».

Всю карьеру Этери Георгиевна много времени проводила на катке со своими юными подопечными. Среди них вы легко узнаете Евгению Медведеву.