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Сегодня, 21:50

Федоровцев: «Верю Валиевой, поскольку оказался в абсолютно такой же ситуации несколькими годами ранее»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев рассказал «СЭ» о своем отношении к ситуации с китайскими пловцами, в чьих пробах был обнаружен запрещенный триметазидин, однако спортсмены были оправданы.

— В вашей пробе был в мельчайших дозах обнаружен триметазидин, что и у Камилы Валиевой. Вы говорили, что верите Камиле и что на ее стороне. Верите ли вы в честность китайских пловцов, у которых тоже обнаружили этот препарат, но санкций за него не было?

— Камиле Валиевой верю, поскольку оказался в абсолютно такой же ситуации несколькими годами ранее. И считаю прием запрещенных препаратов неправильным и нечестным путем борьбы. А в последнее время, когда идет колоссальное давление на российский спорт, принимать что-то запрещенное — это вообще сумасшествие.

Если говорить про китайских пловцов, то не знаю, как у них попало и попало ли. Сложно сказать. Конечно, был не удивлен, потому что опять двойные стандарты: кому-то можно принимать, и если обнаружат, то допускают их, а кого-то строжайшим образом наказывают. Там полно случаев, когда люди принимают жесточайшие стероиды, а им дают полгода дисквалификации. А тут какой-то непонятный триметазидин... Тяжело сказать про китайцев, но случай, конечно же, интересный.

— Ситуация с китайскими пловцами разругала ВАДА и USADA. На чьей вы больше стороне? Не думаете, что антидопинг заходит в тупик?

— То, что заходит в тупик, — кажется. А если по поводу стороны, то никого не выбираю. Мне на них все равно. Непонятно, что они там делят и является ли этот случай с триметазидином камнем преткновения. Явно какие-то споры есть, но я за ними не слежу. Неинтересно, — сказал Федоровцев «СЭ».

Сергей Федоровцев (справа) с&nbsp;женой Екатериной (слева) и&nbsp;дочерью Марией (в&nbsp;центре). «Ситуации в мире бывают разные, но такая мера — перебор». Олимпийский чемпион — о недопуске россиян на Игры-2024

Камила Валиева
Сергей Федоровцев
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