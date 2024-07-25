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Сегодня, 18:43

Отец Валиевой рассказал о первой за много лет встрече с дочерью

Руслан Минаев
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Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Отец фигуристки Камилы Валиевой, Валерий Рамазанов, ответил на вопрос о причинах долгой разлуки с дочерью. Рамазанов заявил, что не виделся с ней почти 10 лет.

«Дело в географии моей службы и тренировках Камилы. Тогда я был командиром части и часто был в разъездах, а дочь с мамой переехали в Москву. Там Камила тренировалась в интернате: сначала в «Москвиче», а потом в «Самбо-70». Также на долгую разлуку повлияло то, что с ее мамой мы разведены и вместе не живем», — цитирует Рамазанова Sport24.

Также отец спортсменки объяснил, почему дочь носит другое отчество.

«Это по-татарски меня зовут Равиль, а по паспорту я — Валерий. Поэтому и у Камилы соответствующее отчество», — сказал он.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: Sport24
Камила Валиева
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