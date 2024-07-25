Отец Валиевой рассказал о первой за много лет встрече с дочерью

Отец фигуристки Камилы Валиевой, Валерий Рамазанов, ответил на вопрос о причинах долгой разлуки с дочерью. Рамазанов заявил, что не виделся с ней почти 10 лет.

«Дело в географии моей службы и тренировках Камилы. Тогда я был командиром части и часто был в разъездах, а дочь с мамой переехали в Москву. Там Камила тренировалась в интернате: сначала в «Москвиче», а потом в «Самбо-70». Также на долгую разлуку повлияло то, что с ее мамой мы разведены и вместе не живем», — цитирует Рамазанова Sport24.

Также отец спортсменки объяснил, почему дочь носит другое отчество.

«Это по-татарски меня зовут Равиль, а по паспорту я — Валерий. Поэтому и у Камилы соответствующее отчество», — сказал он.