Фигуристка Берестовская ушла из «Хрустального». Но пока не переходила к Плющенко

13-летняя Елизавета Берестовская, одна из самых талантливых российских фигуристок-юниорок, не будет выступать в команде Этери Тутберидзе в следующем сезоне.

Источник «СЭ» пояснил, что Берестовская действительно просматривалась в «Хрустальном», но из-за возвращения других спортсменок и упора на подготовку к Олимпиаде «мест не оказалось».

Еще утром хореограф «Хрустального» Алексей Железняков у себя в соцсетях сообщил, что Елизавета остается в школе.

Однако сегодня днем Берестовская попала в эфир Instagram с тренировки «Ангелов Плющенко». Тем не менее, как поясняет собеседник «СЭ», переход к Плющенко еще не состоялся — это был только просмотр. Фигуристка выбирает из нескольких вариантов, а сотрудничество с академией Плющенко осложняется неудобным для фигуристки расположением катка.

Напомним, Берестовская ушла из группы Сергея Давыдова в ЦСКА в конце февраля этого года. С ним она выиграла несколько этапов Кубка России и заняла пятое место на последнем первенстве страны.

(Дмитрий Кузнецов)