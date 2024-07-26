ФФККР перенесла финал «Гран-при России» из Новосибирска в Красноярск

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию в сезоне-2024/25 пройдет на «Кристалл арене» в Красноярске, сообщается на сайте ФФККР.

Соревнования состоятся с 13 по 17 февраля. Изначально планировалось, что их примет Новосибирск.

В новом сезоне пройдет пять этапов «Гран-при», которые начнутся 25-27 октября в Магнитогорске, а закончатся 22-24 ноября в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России было принято решение провести в Омске с 18 по 23 декабря, а командный турнир «Кубок Первого канала» — в Челябинске с 27 февраля по 3 марта 2025-го.

Российские фигуристы отстранены от международных турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.