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25 июля, 23:08

Валиева отреагировала на интервью отца: «Мама — моя настоящая и любимая семья»

Сергей Разин
корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на интервью ее отца.

«Обычно я не даю никаких комментариев по поводу моей личной жизни, но сегодня на просторах интернета появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь. В связи с этим я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму! И поблагодарить ее за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы. Только она моя настоящая и любимая семья», — написала Валиева в Telegram-канале.

Камила Валиева. Отец Валиевой рассказал о первой за много лет встрече с дочерью

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Камила Валиева
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Отец Валиевой рассказал о первой за много лет встрече с дочерью

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