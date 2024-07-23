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Валиева рассказала, сколько длилась подготовка к шоу Навки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о подготовке к ледовому шоу Татьяны Навки.

В понедельник, 22 июля, 18-летняя Валиева выступила в главной роли в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Активная подготовка к шоу началась в июне, потихоньку. Я волновалась, потому что полгода не выходила на лед, но, скорее, я больше соскучилась по льду», — цитирует Валиеву ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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